На Херсонщині через російський удар загинув фермер Олександр Гордієнко. Цьогоріч він збивав дрони РФ з рушниці

На Херсонщині 5 вересня через удар російського дрона загинув фермер, депутат Херсонської обласної ради Олександр Гордієнко. Росіяни атакували автівку — він працював на полі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Олександр Гордієнко мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» й очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

«Суспільне» розповідало, що після деокупації правобережжя Херсонщини він самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко рятував від обстрілів техніку й працівників.

Цього літа до його полів почали долітати російські дрони: «молнії» різних типів, розвідники, FPV. Він збивав їх рушницею.

«Я вирішив із ними боротися. Переважно РЕБом давимо, але й рушницею вже збивав. Із першого разу не виходить, але з четвертого-п’ятого — падають. Оце ж для цього десятизарядку й купив, щоб уже точно попасти. Десь під сотню дронів ми вже приземлили. Потім ходжу полями, шукаю, щоб знешкодити, які не розірвалися», — розповідав він.

А від російських авіабомб пошкодили його базу в Бериславі, де колись зберігались техніка, добрива й інше майно. Дронами росіяни спалили будинок, трактор та іншу техніку.