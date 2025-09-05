РФ атакувала Україну 7 ракетами і понад 150 дронами. Були влучання
- Ірина Перепечко
-
У ніч на 5 вересня російська армія атакувала Україну 157 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та ще 7 ракетами.
Про це звітують Повітряні сили.
Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Із Курської області росіяни також запустили шість зенітних керованих ракет С-300, а керовану авіаційну ракету Х-59 запускали з Воронезької області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО знешкодила 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Ще 7 ракет і 35 ударних БпЛА влучили в 10 місцях.