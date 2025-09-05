Сили безпілотних систем атакували Рязанський НПЗ і нафтобазу в Луганську

Новини

У ніч проти 5 вересня Сили безпілотних систем України атакували Рязанський нафтопереробний завод, що в РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Рязанський НПЗ — один із чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії, з потужністю переробки 17,1 млн тонн на рік. Його атакував підрозділ «Жало Птахів» СБС (14 полк СБС) спільно із силами ССО, ГУР та іншими складовими Сил оборони України.

Раніше телеграм-канали писали, що під ударом опинилася ЕЛОУ-АВТ-6 — установка, яка спершу очищує нафту від солей і води, а потім розділяє її на різні фракції за допомогою нагрівання й перегонки.

Цифра «6» означає, що установка розрахована на переробку близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Але на багатьох заводах такі установки модернізували, і тепер вони можуть працювати у 2–2,5 раза продуктивніше, ніж зазначено в назві.

Проте офіційного підтвердження, що під ударом була саме ЕЛОУ-АВТ-6, наразі немає.

«Мадяр» повідомив, що цієї ночі під ударом також опинилася нафтобаза в Луганську. Деталей про наслідки атаки командувач СБС не розповів.