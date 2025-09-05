Паризький саміт — шанс показати Трампу «зошит із домашнім завданням» з планами безпеки для України. Світові медіа про війну 4 вересня

Новини

Сьогодні увага світових медіа зосереджена на саміті «Коаліції охочих», що відбувся в Парижі за участі понад 30 країн. The New York Times пише про те, що партнери готові захистити припинення вогню в Україні, якщо воно настане. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що безпека України — це водночас безпека Європи. Попри те, що це повідомлення може заспокоїти Володимира Зеленського, головний його адресат — Дональд Трамп.

Після зустрічі в Овальному кабінеті 18 серпня сторони домовилися, що Сполучені Штати візьмуть участь у певних гарантіях безпеки для України, які очолять європейці і які не передбачають американських військ на території України. Лідери розійшлися із завданням узгодити, якими будуть ці гарантії безпеки, зазначає видання з посиланням на двох французьких дипломатів. Інакше кажучи, Паризький саміт — це момент, коли лідери повинні показати Трампу «зошит із виконаною домашньою роботою»: план безпеки для України, де США відіграють роль партнера, але не головного «поліцейського». Європейці сподіваються, що Трамп помітить різницю в поведінці та належним чином «винагородить» Україну.

Французьке видання Le Monde пише, що Європа зараз є основним джерелом військової підтримки України. За даними німецького Кільського Інституту світової економіки, європейці надали Києву військової допомоги на суму приблизно $95 млрд ― проти $75 млрд від Вашингтону. Втім, більшість зброї продовжують виробляти в Сполучених Штатах.

Попри військову та економічну підтримку України, розгортання тисяч іноземних військовослужбовців може виявитися політично підступним, пише The Washington Post. Деякі європейські армії є відносно маленькими або виснаженими, що послаблює перспективи успіху ідеї. В обговореннях контингенту європейські партнери України коливалися від менш ніж 10 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців. За словами дипломатів, європейці також прагнуть обʼєднати зусилля з іншими партнерами, зокрема Канадою, Туреччиною та Японією. Туреччина, серед іншого, має хороші можливості для гарантування безпеки в Чорному морі.

Хоча Трамп та інші лідери наголошують, що гарантій для України від НАТО не буде, західний альянс уже заплутався. Зокрема, через те, що саме НАТО координує військову допомогу Києву. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і його головнокомандувач у формі, генерал США Алексус Гринкевич, також беруть участь у переговорах щодо гарантій безпеки.

Про те, що зараз «Коаліція охочих» поділена приблизно на три групи, повідомляє Financial Times. Одні країни, зокрема Велика Британія, готові розгорнути війська в Україні; інші, як-от Італія, вирішили цього не робити; решта, серед яких Німеччина, ще не визначилися. Трамп заявив європейським лідерам, що США нададуть країні розвідувальну підтримку, засоби командування та управління, а також допомогу в захисті повітряного простору. Але ключові рішення мають ухвалити європейці.

