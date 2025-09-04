У ЗСУ створять ешелоновану систему протидії російським дронам. Про що йдеться

Новини

Головне управління комунікацій ЗС України

Збройні сили України продовжують нарощувати спроможності в напрямку протидії ударним дронам РФ типу «Шахед» і «Герань». Для цього у війську створять ешелоновану систему.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що наразі завдання військового керівництва — формувати більше екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, надавати їм більше ефективних засобів ураження і радіолокаційних станцій..

Головкому доповіли про ефективність виконання завдань підрозділами з протидії дронам та наявні проблемні питання. Цей напрямок, за словами Сирського, є пріоритетним як для держави, так і для нього особисто.

«Адже від результативності нашої системи «протишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», — зазначив головком.

За підсумками наради генерал поставив завдання усунути недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.