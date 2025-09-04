У ЗСУ створять ешелоновану систему протидії російським дронам. Про що йдеться
- Світлана Кравченко
Головне управління комунікацій ЗС України
Збройні сили України продовжують нарощувати спроможності в напрямку протидії ударним дронам РФ типу «Шахед» і «Герань». Для цього у війську створять ешелоновану систему.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він наголосив, що наразі завдання військового керівництва — формувати більше екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, надавати їм більше ефективних засобів ураження і радіолокаційних станцій..
Головкому доповіли про ефективність виконання завдань підрозділами з протидії дронам та наявні проблемні питання. Цей напрямок, за словами Сирського, є пріоритетним як для держави, так і для нього особисто.
«Адже від результативності нашої системи «протишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», — зазначив головком.
За підсумками наради генерал поставив завдання усунути недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.
- В Україні нарощують виробництво перехоплювачів дронів. Станом на кінець червня це робили чотири компанії. Однак президент Володимир Зеленський зазначив, що для масштабування потрібні час і гроші. Він додав, що перехоплювачі збивають десятки ворожих дронів, коли ті атакують Україну.