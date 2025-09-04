Катував і грабував цивільних під час окупації Херсонщини: командиру спецзагону «Ахмат» заочно оголосили підозру у воєнних злочинах

Новини

grozny.tv

Прокурори ідентифікували командира взводу спецзагону «Ахмат» Росгвардії, який під час окупації Херсонщини катував мирних жителів і грабував їхнє майно. Окупанту заочно повідомили про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Відомо, що в листопаді 2022 року разом зі спільниками окупант увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, він вимагав розповісти, де перебуває їхній батько.

Окупант не отримав відповіді і почав жорстоко бити й катувати хлопця на очах у матері. Коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника і вимагали $80 тисяч.

Отримавши гроші, військові РФ змусили господарів підписати сфабриковані «договори купівлі-продажу» майна.

Зрештою, російські загарбники викрали у родини 12 автівок з причепами, а також моторний човен. Загальна сума збитків родині, за даними правоохоронців, становить 17 мільйонів гривень.

Командиру взводу повідомили про підозру в жорстокому поводженні із цивільним населенням та в інших порушеннях законів і звичаях війни. Правоохоронці ідентифікують інших причетних до злочину.