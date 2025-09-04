В аварії фунікулера в Лісабоні загинув українець
Світлана Кравченко
Серед жертв аварії фунікулера в португальській столиці Лісабоні 3 вересня є громадянин України.
Про це журналістам повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
За їхніми даними, йдеться про чоловіка 1971 року народження. Інших деталей про особу загиблого в міністерстві не повідомляють.
Українські дипломати поінформували родичів загиблого і висловили їм співчуття.
Голова МЗС Андрій Сибіга доручив посольству в Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
- Увечері 3 вересня в Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. Внаслідок інциденту загинуло 17 людей, ще 21 людина постраждала. Наразі офіційна причина аварії невідома, але португальські медіа пишуть, що, ймовірно, вздовж маршруту фунікулера обірвався трос. Через це транспорт втратив контроль і врізався в сусідню будівлю.
- Фунікулер Gloria, який зазнав аварії, — одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону і має статус національної пам’ятки. Його відкрили ще в 1885 році. Фунікулер з’єднує центр Лісабону з районом Байрру-Алту. Його активно використовують як мешканці, так і туристи.