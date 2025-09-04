В аварії фунікулера в Лісабоні загинув українець

Новини

Соцмережі

Серед жертв аварії фунікулера в португальській столиці Лісабоні 3 вересня є громадянин України.

Про це журналістам повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За їхніми даними, йдеться про чоловіка 1971 року народження. Інших деталей про особу загиблого в міністерстві не повідомляють.

Українські дипломати поінформували родичів загиблого і висловили їм співчуття.

Голова МЗС Андрій Сибіга доручив посольству в Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.