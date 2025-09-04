Зеленський і Макрон провели спільну пресконференцію після саміту «Коаліції охочих». Ось головні тези

Новини

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон оголосили підсумки саміту «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня.

«Бабель» зібрав головні заяви лідерів.

Що казав Макрон

Французький лідер заявив, що «Коаліція охочих» створила певну схему військового і політичного залучення, щоб гарантувати мир і безпеку Україні.

«Сьогодні на столі є політична й військова пропозиція від 35 лідерів — як надати Україні гарантії безпеки».

За словами Макрона, наразі 26 країн формально погодилися або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби для підтримки сил коаліції задля безпеки на морі чи в небі. Мета цих сил — гарантувати мир і послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.

«У лютому 2024 року лише дві країни були готові відправити миротворчий контингент в Україну: Литва і Франція, а зараз це близько 20 країн», — додав Макрон.

Президент Франції також підкреслив, що в переговорах не може бути жодних обмежень щодо формату чи спроможності української армії.

«Ми вирішили розпочати юридичні та політичні кроки, щоб реалізувати ці гарантії безпеки. Це будуть робити всі країни «Коаліції охочих», — наголосив він.

Макрон також розповів про результати розмови європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, у наступні дні європейці підібʼють підсумки американської підтримки гарантій безпеки та санкцій.

Французький лідер анонсував нові контакти між американцями та росіянами найближчим часом.

«У наступні дні ми завершимо роботу стосовно американської підтримки і санкцій. [...] Якщо Росія відмовлятиметься від миру, ми будемо надавати чітку відповідь — про це заявив і Трамп під час дзвінка», — додав Макрон.

За його словами, гарантії безпеки, які лідери напрацювали на саміті, мають політичне підтвердження і відповідають усім програмним документам НАТО та безпеці східного фронту Альянсу.

Що казав Зеленський

Президент України заявив, що вже є основа і бачення майбутніх гарантій безпеки для України, і готуються відповідні документи.

«Є базова рамка гарантій безпеки. Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Це передбачає фінансування та постачання зброї», — наголосив Зеленський.

За його словами, присутність армії європейських країн точно буде в Україні в межах гарантій безпеки. Проте від яких саме країн і яка кількість військ, поки не розголошується.

Український лідер також зазначив, що європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, обсяги й швидкість мають бути більшими. Водночас майже 60% всієї зброї, яку використовують в Україні, є вітчизняною.

Розглядається новий формат щодо ППО й захисту неба.

«Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США — тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, — будемо раді поділитися інформацією», — зазначив Зеленський.

Він додав, що членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки.

Зеленський також прокоментував розмову європейських лідерів з Трампом: «Детальна розмова про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Найголовніше — тиск, зокрема економічний, щоб змусити РФ до припинення війни. Ключ до миру — позбавити російську машину війни грошей і ресурсів. Ми також порушували питання про максимальний захист українського неба. [...] Ми розраховуємо на цю програму. Ми домовились про подальші контакти».

Окремо Володимир Зеленський прокоментував нещодавню пропозицію Путіна провести зустріч у Москві. За його словами, Росія робить все, щоб відтермінувати зустріч лідерів.

«Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що коли Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчити війну», — сказав Зеленський.

Саміт «Коаліції охочих»: що відомо

Саміт відбувся в четвер, 4 вересня, в Парижі в гібридному форматі. Його ініціювали лідери Великої Британії і Франції Кір Стармер і Емманюель Макрон.

У засіданні взяли участь 34 лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Учасники саміту передусім обговорювали гарантії безпеки для України, а наприкінці зателефонували президенту США Дональду Трампу.