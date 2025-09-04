Росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії на Чернігівщині, є жертви (оновлено)
Ольга Березюк
Росіяни вдарили ракетою поблизу блокпоста на вʼїзді до Новоселівки на Чернігівщині.
Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Станом на 16:04 відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.
Під атаку потрапили співробітники гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.
Перед атакою Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півночі.