Вперше за три роки жителі Миколаєва матимуть прісну воду в кранах

З середини вересня у Миколаєві запрацює водогін з прісною водою. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід міста — відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

У 2024 році з державного бюджету виділили 8,7 мільярда гривень на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проєкт вдалося здешевити до 6,5 мільярда гривень завдяки Агентству відновлення.

У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. Труби і насоси розміщені під землею, зараз добудовуються укриття для працівників. Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак.