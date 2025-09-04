«Королева кетаміну» визнала вину у смерті Метью Перрі. Їй загрожує 65 років за ґратами
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Jasveen Sangha / Social Media
Джасвін Сангха, відома як «королева кетаміну», визнала себе винною за пʼятьма пунктами звинувачення. Серед них — нелегальний продаж наркотиків зірці серіалу «Друзі» Метью Перрі, що призвело до його смерті.
Про це повідомляє NBC.
Сангха визнала вину за одним пунктом звинувачення у підтримці приміщення, повʼязаного з наркотиками, за трьома — у розповсюдженні кетаміну та за одним — у розповсюдженні кетаміну, що призвело до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.
Жінка може отримати максимальне покарання у вигляді 65 років позбавлення волі. Суд має винести вирок 10 грудня.
Сангха — одна з пʼяти людей, включно з лікарями та асистентом актора, які, за словами офіційних осіб, постачали Перрі кетамін. Інші четверо вже раніше погодилися визнати себе винними за висунутими в цій справі звинуваченнями.
Жінка визнала, що співпрацювала зі знайомим Перрі Еріком Флемінгом, щоб передати актору кетамін. За словами прокурорів, у місяць смерті Перрі Сангха та Флемінг продали йому 51 флакон кетаміну та передали їх Кеннету Івамасі — особистому асистенту актора, який проживав з ним.
Прокуратура звинуватила Сангху в постачанні кетаміну зі свого «сховища» в Північному Голлівуді щонайменше з 2019 року. В обвинуваченні стверджується, що вона працювала зі знаменитостями та клієнтами високого класу. Один з її друзів розповів Daily Mail, що вона була на церемоніях вручення премій «Золотий глобус» та «Оскар».
- За півтора тижня до смерті актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії та тривоги. За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи й пригнічення дихання. А 29 жовтня 2023 року Метью Перрі знайшли мертвим у гідромасажній ванні в його будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти виявили, що актор помер через гостру дію кетаміну.