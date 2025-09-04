Війна в Україні помирила запеклих суперників — Китай та Індію, і тепер вони партнери. Світові медіа про російсько-українську війну 3 вересня

Новини

«Бабель»

Про те, як російсько-українська війна змінила світову економіку і створила нові альянси, пише Sky News. Країни «Великої сімки» майже повністю припинили торгівлю з Росією через санкції, а от Китай та Індія, навпаки, суттєво зміцнили економічні відносини з Москвою. Наприклад, китайський експорт транспортного обладнання до Росії виріс майже в п’ять разів. А Індія, що раніше майже не імпортувала російську нафту, тепер залежить від Росії в більшій частині імпорту сирої нафти. Саме через це США ввели для Індії додаткові тарифи на імпорт, подвоївши їх до 50% — одні з найвищих у світі.

Відчутні у світі наслідки війни в Україні не всюди негативні. Видання розповідає про Шанхайську організацію співробітництва — геополітичне угруповання, яке зараз проводить найбільший за всю свою історію саміт. Його заснували в 1996 році для врегулювання прикордонних суперечок після розпаду Радянського Союзу й назвали тоді «Шанхайська п’ятірка». Першими членами були Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Потім приєдналися Індія та Пакистан, Іран і Білорусь. Крім цього, у ШОС є партнери для співпраці, серед них Саудівська Аравія, ОАЕ й Туреччина. Разом члени ШОС представляють майже половину населення світу і чверть світового ВВП.

Раніше азійські країни купували американські облігації, щоб мати долари для купівлі нафти, яка зазвичай продається за долари. Після вторгнення в Україну Росія почала продавати свою нафту без доларів. Ще один неочікуваний ефект — зближення Китаю та Індії, які раніше були запеклими суперниками. Через високі тарифи США Індія бачить сенс у зміцненні відносин із Китаєм. Видання називає це сейсмічним моментом у геополітиці, про який мало хто міг здогадатися до 24 лютого 2022 року.

