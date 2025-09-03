Медіа: спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Франції перед самітом «Коаліції охочих»

Новини

Спеціальний представник США Стів Віткофф 3 вересня прибув до столиці Франції Парижу. Наступного дня там має відбутися зустріч «Коаліції охочих».

Про це повідомляє видання Devdiscourse, посилаючись на дипломатичні джерела.

Наразі невідомо, чи братиме Віткофф участь безпосередньо в засіданні. Проте очікується, що він проведе переговори з українською делегацією.

Видання пише, що прибуття Віткоффа до Парижу підігріває чутки щодо його можливої участі у «вирішальній зустрічі з країнами, які обʼєдналися, щоб підтримати Україну проти російської агресії».

Саміт «Коаліції охочих»: що відомо

У четвер, 4 вересня, в Парижі відбудеться саміт «Коаліції охочих», який ініціювали лідери Великої Британії і Франції Кір Стармер і Емманюель Макрон.

У засіданні візьмуть участь 34 лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться в гібридному форматі.

Учасники саміту обговорять гарантії безпеки для України. В Єлисейському палаці також повідомили, що під час зустрічі лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.

Напередодні саміту Володимир Зеленський вже прибув до Франції, де провів спільний брифінг з президентом Макроном.