Медіа: спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Франції перед самітом «Коаліції охочих»
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Спеціальний представник США Стів Віткофф 3 вересня прибув до столиці Франції Парижу. Наступного дня там має відбутися зустріч «Коаліції охочих».
Про це повідомляє видання Devdiscourse, посилаючись на дипломатичні джерела.
Наразі невідомо, чи братиме Віткофф участь безпосередньо в засіданні. Проте очікується, що він проведе переговори з українською делегацією.
Видання пише, що прибуття Віткоффа до Парижу підігріває чутки щодо його можливої участі у «вирішальній зустрічі з країнами, які обʼєдналися, щоб підтримати Україну проти російської агресії».
Саміт «Коаліції охочих»: що відомо
У четвер, 4 вересня, в Парижі відбудеться саміт «Коаліції охочих», який ініціювали лідери Великої Британії і Франції Кір Стармер і Емманюель Макрон.
У засіданні візьмуть участь 34 лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться в гібридному форматі.
Учасники саміту обговорять гарантії безпеки для України. В Єлисейському палаці також повідомили, що під час зустрічі лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.
Напередодні саміту Володимир Зеленський вже прибув до Франції, де провів спільний брифінг з президентом Макроном.