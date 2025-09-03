Трамп обмовився, що скоро зателефонує Путіну. Він мав на увазі Зеленського
- Світлана Кравченко
-
Під час зустрічі зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким у Білому домі 3 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про намір «найближчим часом» поговорити з російським диктатором Путіним.
«Я поговорю з ним протягом найближчих днів, і тоді я точно знатиму, що ми будемо робити», — сказав Трамп.
Водночас він додав, що не має «жодного послання для Путіна».
«Він знає мою позицію. Він ухвалить рішення так чи інакше. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, побачите, що станеться», — заявив американський президент.
Проте згодом журналіст AFP Денні Кемп повідомив, що Трамп обмовився, коли казав, що збирається зателефонувати Путіну. Насправді ж він говорив про президента України Володимира Зеленського.
«Він мав на увазі Зеленського, коли сказав в Овальному кабінеті, що “у мене відбудеться розмова з ним дуже скоро”», — цитує Кемп неназваного представника Білого дому.
За його словами, розмова Трампа з президентом України буде вже в четвер, 4 вересня.
- Цього дня в Парижі відбудеться саміт «Коаліції охочих», який ініціювали лідери Великої Британії і Франції Кір Стармер і Емманюель Макрон. Учасники саміту, серед яких і президент Зеленський, обговорять гарантії безпеки для України. В Єлисейському палаці також повідомили, що під час зустрічі лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.