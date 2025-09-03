Трамп обмовився, що скоро зателефонує Путіну. Він мав на увазі Зеленського

Новини

Під час зустрічі зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким у Білому домі 3 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про намір «найближчим часом» поговорити з російським диктатором Путіним.

«Я поговорю з ним протягом найближчих днів, і тоді я точно знатиму, що ми будемо робити», — сказав Трамп.

Водночас він додав, що не має «жодного послання для Путіна».

«Він знає мою позицію. Він ухвалить рішення так чи інакше. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, побачите, що станеться», — заявив американський президент.

Проте згодом журналіст AFP Денні Кемп повідомив, що Трамп обмовився, коли казав, що збирається зателефонувати Путіну. Насправді ж він говорив про президента України Володимира Зеленського.

«Він мав на увазі Зеленського, коли сказав в Овальному кабінеті, що “у мене відбудеться розмова з ним дуже скоро”», — цитує Кемп неназваного представника Білого дому.

За його словами, розмова Трампа з президентом України буде вже в четвер, 4 вересня.