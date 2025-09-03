Посадовців, які ігнорують виклик до парламенту, будуть штрафувати — рішення Ради

Новини

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт № 11387, який посилює адміністративну відповідальність за неприбуття за викликом суду і неявку за викликом парламенту. За зміни проголосувало 229 нардепів.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк на своїй сторінці в телеграмі.

«В ньому прийняті мої правки, які встановлюють адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин», — написав народний обранець.

Коли закон набере чинності, адміністративний штраф підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, який не з’явився без поважних причин за викликом суду, зросте до 12 тисяч гривень.

Також документ зобов’язує суд порушувати питання відповідальності прокурора або адвоката, які не прибули на судове засідання.

Крім того, нардепи посилюють адміністративну відповідальність для посадовців (міністрів, мерів, голів ОВА тощо) за неприбуття за викликом парламенту, або комітетів ВРУ, або тимчасової спеціальної комісії ВРУ.

У такому разі правопорушник буде змушений сплатити штраф від 13 600 до 17 000 гривень.