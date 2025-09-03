Скандал з Українським католицьким університетом і ЛГБТ-емодзі: заклад вдруге відповів на критику

Новини

Український католицький університет UCuniversity / Facebook

Український католицький університет (УКУ) після скандалу з дочкою режисерки Наталії Ворожбит заявив, що проаналізує процес зарахування абітурієнтів на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній добі» — від цього залежить дозвіл на проживання в Колегіумі (гуртожитку) закладу.

Про це йдеться в повідомленні закладу у фейсбуку.

У виші перепросили за «невдалу комунікацію» і висловили жаль, що через це донька Ворожбит забрала документи із закладу.

УКУ додав, що бачить необхідність вдосконалити формат співбесіди з кандидатами на програму «Християнська духовність у постмодерній добі» та покращити комунікацію про критерії зарахування на цю програму.

Там зазначили, що ця освітньо-формаційна програма «передбачає свідоме бажання молодої людини зростати і жити в Христі».

«Якщо комісія зробить висновок, що заявник не поділяє християнські цінності з принципу, а його першочерговим наміром є лише проживання в Колегіумі, йому може бути відмовлено в участі в програмі [...] Як католицький університет, в інституційних поглядах УКУ дотримується біблійного вчення про людину, яку Господь сотворив чоловіком і жінкою. Кожна людина є дитиною Божою, є безконечно цінною в Божих очах і заслуговує на пошану і визнання її Богом даної гідності. Це непросто втілити в життя, коли інша людина сповідує погляди, які суперечать євангельському вченню», — додали в УКУ.

У пості закладу прямо не підтвердили, що відмова в поселенні доньки Ворожбит повʼязана з ЛГБТ-емодзі в її інстаграмі.

Що передувало

Режисерка і сценаристка Наталка Ворожбит 2 вересня заявила, що керівництво Українського католицького університету відмовило її доньці в поселенні до гуртожитку — все через емодзі з ЛГБТ-прапором у соцмережах дівчини.

Вона розповіла, що її донька вступила на гуманітарний факультет УКУ й пройшла співбесіду. Сімʼя вже навіть заплатила повну суму за семестр, однак за 12 днів до початку семестру їм відмовили в проживанні в Колегіумі.

За словами режисерки, комунікаційниця закладу назвала причиною відмови емодзі ЛГБТ-прапорця на одному з постів дівчини в інстаграмі. Їй запропонували жити в квартирі для педагогів за умови, що донька прибере це емодзі й пообіцяє «не пропагувати ЛГБТ» у виші. Дівчина відмовилась і подала документи до Києво-Могилянської академії.