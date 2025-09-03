На Хмельниччині загинув чоловік через ранкову атаку РФ
Автор:
Ірина Перепечко
Дата:
-
Через масований комбінований обстріл російської армії в ніч проти 3 вересня у Хмельницькій області загинув чоловік.
Про це повідомляють очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та ДСНС.
Загиблий — це місцевий мешканець 1980 року народження.
Він перебував на місці ворожого удару під час ранкової атаки. Для його оперативного пошуку рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль, залучали службову пошукову собаку.
- У ніч на 3 вересня РФ атакувала Україну 24 ракетами та 502 дронами. Вибухи також лунали в Луцьку, Львівській, Київській, Івано-Франківській та інших областях.
- На Кіровоградщині через обстріл є постраждалі. Під ворожими ударами, зокрема, опинилася залізнична інфраструктура — постраждали четверо залізничників. Їхній стан задовільний, наразі вони у лікарні. Через російський обстріл 22 потяги затримаються. В «Укрзалізниці» кажуть, що залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру.
- Крім того, на Кіровоградщині постраждав населений пункт Знамʼянка. Очільник ОВА каже про пʼять постраждалих — їхньому життю нічого не загрожує. Обстріл пошкодив 28 будинків та ще один зруйнував.