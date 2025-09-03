На Хмельниччині загинув чоловік через ранкову атаку РФ

Новини

Через масований комбінований обстріл російської армії в ніч проти 3 вересня у Хмельницькій області загинув чоловік.

Про це повідомляють очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та ДСНС.

Загиблий — це місцевий мешканець 1980 року народження.

Він перебував на місці ворожого удару під час ранкової атаки. Для його оперативного пошуку рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль, залучали службову пошукову собаку.