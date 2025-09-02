Режисерка Ворожбит звинуватила Український католицький університет у відмові поселити її доньку в гуртожиток через ЛГБТ-емодзі. Виш відповів

Новини

Український католицький університет UCuniversity / Facebook

Режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит заявила, що керівництво Українського католицького університету відмовило її доньці в поселенні до гуртожитку — все через емодзі з ЛГБТ-прапором у соцмережах дівчини.

Про це Ворожбит написала у своєму фейсбуку.

Вона розповіла, що її донька вступила на гуманітарний факультет УКУ й пройшла співбесіду. Сімʼя вже навіть заплатила повну суму за семестр.

Однак за 12 днів до початку семестру їм відмовили в проживанні в Колегіумі (гуртожитку УКУ).

«Хоча на співбесіді казали, щоб ми за це не хвилювались — селять усіх з інших регіонів. Я подзвонила в УКУ, щоб дізнатися причину відмови, вони спитали прізвище і після напруженої паузи відповіли, що не можуть мені надати інформацію і рекомендують знімати квартиру... Завдяки неформальним зв’язкам я дізналася причину відмови: на сторінці в інстаграмі Параски (якою вона востаннє користувалася в 2024 році і на яку підписані всі її родичі), вони знайшли емодзі — прапорець ЛГБТ», — розповіла режисерка.

Вона додала, що після цього написала емоційного листа на вказані на сайті університету пошти і їй зателефонували. Комунікаційниця закладу підтвердила, що прапорець став причиною відмови.

«Вона своїми очима бачила його скрин з інстаграму (!). Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що «це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці» (!). Привела ще якесь незрозуміле порівняння про Ющенка і Януковича. Після цього озвучила пропозицію жити в квартирі для педагогів (не в гуртожитку, в якому вже на той момент не залишилось місць) за умови, що донька прибере це емодзі зі свого інстаграму і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ», — пише Ворожбит.

Донька режисерки прапорець із соцмереж прибрати відмовилась, зрештою вони розірвали контракт із закладом і подали документи до Києво-Могилянської академії.

Що кажуть в Українському католицькому університеті

Заклад опублікував відповідь ректора університету від 22 серпня 2025 року на запит доньки Ворожбит, який вона надіслала на офіційну пошту університету.

У відповіді йдеться, що дівчині відмовили в участі в освітньо-формаційній програмі «Християнська духовність у постмодерній добі».

«Цього року ми отримали значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць для участі в програмі. Конкуренція була високою і перед адміністрацією Колегіуму був справді складний вибір. На жаль, нам довелося відмовити понад 15 заявникам», — йдеться у відповіді.

У закладі додали, що при ухваленні рішення адміністрація Колегіуму керувалася такими критеріями:

розуміння місії та цінностей УКУ;

мотивація до участі у формаційній програмі;

знання та готовність дотримуватися правил проживання в Колегіумі.

«Ми щиро шкодуємо, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята вами як обмеження для навчання в УКУ і спричинила для вас велике розчарування. Ми були раді вашому бажанню навчатися в нас і зарахували вас на навчання за вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням», — підсумували в УКУ.

У повідомленні університету нема жодних згадок про емодзі з ЛГБТ-прапорцем.