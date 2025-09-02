СБУ повідомила про другу підозру російському судді, який ухвалює незаконні вироки захисникам Маріуполя

Новини

Служба безпеки України вдруге заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду Росії Костянтину Простову. Він незаконно ухвалює тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, у серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк двом полоненим воїнам Національної гвардії України. Обидва українських захисники із 12 бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни.

За рішенням Простова, військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Це порушення норм міжнародного права, оскільки українські військовослужбовці є комбатантами збройного конфлікту. У полоні вони набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

Це вже другий задокументований факт подібних рішень з боку Простова. За це в червні цього року він отримав від слідчих Служби безпеки України першу заочну підозру за воєнні злочини. Тоді він призначив такі ж терміни ще двом українським нацгвардійцям.

Слідчі СБУ заочно повідомили Простову про нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).