Росіяни вдень запустили по Україні понад 50 дронів. Скільки збили

Getty Images / «Бабель»

Після нічної атаки росіяни повторно запустили по Україні дрони — в атаці брали участь 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Більшість дронів запустили в напрямку столиці України. ППО знешкодила 48 ворожих БпЛА, зазначили в ПС.

Саном на 16:00 ворожа атака триває, в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко писав, що в Дніпровському районі столиці на території дитячого садка виявили уламки збитого БпЛА. Заклад був зачинений на ремонт, тож ніхто не постраждав.