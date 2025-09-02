Росіяни вдень запустили по Україні понад 50 дронів. Скільки збили
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Після нічної атаки росіяни повторно запустили по Україні дрони — в атаці брали участь 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Більшість дронів запустили в напрямку столиці України. ППО знешкодила 48 ворожих БпЛА, зазначили в ПС.
Саном на 16:00 ворожа атака триває, в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.
Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко писав, що в Дніпровському районі столиці на території дитячого садка виявили уламки збитого БпЛА. Заклад був зачинений на ремонт, тож ніхто не постраждав.
- У ніч проти 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 дронами. ППО знешкодила 120 з них.