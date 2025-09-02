РФ атакувала Україну 150 дронами. Скільки з них збила ППО

Новини

У ніч на 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків як Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Решта 30 безпілотників влучили у 9 місцях, ще у пʼяти — впали уламки дронів.