Британія продовжує програму захисту українців ще на два роки
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Велика Британія вирішила продовжити програму захисту українців Ukraine Permission Extension ще на два роки.
Про це заявила очільниця МВС Британії Іветт Купер під час виступу в британському парламенті.
«Ми і надалі будемо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці», — сказала британська міністерка і додала, що подробиці будуть опубліковані пізніше.
Вона наголосила: допомога сімʼям з України, Сирії та Гонконгу є свідченням того, що Британія продовжує підтримувати людей, які тікають від переслідувань або конфліктів.
- Ukraine Permission Extension Scheme (UPE) — це програма, яка дозволяє українцям, що перебувають у Великій Британії за однією з українських візових схем, продовжити дозвіл на проживання ще на 18 місяців. Ця програма зберігає всі права, надані за схемами Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme та Ukrainian Family Scheme: право на роботу, доступ до соціальних виплат, медичне обслуговування і освіту. Подання заявки на участь у програмі є безкоштовним.
- У 2022 році програму запустили на три роки, згодом її термін продовжили на 18 місяців і тепер ще на 24 місяці. Таким чином, українці, які прибули до Британії після 24 лютого 2022 року, зможуть залишатися в країні за програмою гуманітарного захисту до осені 2028 року.