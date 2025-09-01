Британія продовжує програму захисту українців ще на два роки

Новини

Велика Британія вирішила продовжити програму захисту українців Ukraine Permission Extension ще на два роки.

Про це заявила очільниця МВС Британії Іветт Купер під час виступу в британському парламенті.

«Ми і надалі будемо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці», — сказала британська міністерка і додала, що подробиці будуть опубліковані пізніше.

Вона наголосила: допомога сімʼям з України, Сирії та Гонконгу є свідченням того, що Британія продовжує підтримувати людей, які тікають від переслідувань або конфліктів.