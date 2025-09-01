Премʼєр Словаччини Фіцо анонсував зустрічі з Путіним і Зеленським
- Світлана Кравченко
-
Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що найближчими днями зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Фіцо повідомив у зверненні до громадян з нагоди Дня конституції Словаччини.
Словацький премʼєр каже, що 3 вересня поїде до Китаю, де відбудеться парад на честь річниці капітуляції Японії в Другій світовій війні. Крім нього, туди приїдуть 26 іноземних глав держав і урядів.
У Пекіні в премʼєра Словаччини запланована зустріч із Путіним. А вже ввечері 5 вересня Фіцо зустрінеться з українським лідером Зеленським у Словаччині. Деталі зустрічі й тема їхніх перемовин поки невідомі.
Також премʼєр Словаччини проведе зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, Сі, Моді та Путін «представляють мільярди людей» і «мають власну думку — правильну чи неправильну».
Фіцо також зазначив, що заздалегідь поінформував представників ЄС про свою поїздку до Пекіну.
- Як повідомили джерела Financial Times, європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити обговорення гарантій безпеки для України.