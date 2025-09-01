Британська королева Камілла одного разу відбилася черевиком від нападника в поїзді

Новини

Getty Images / «Бабель»

Королева-консорт Великої Британії Камілла, коли була підлітком, відбилася від нападника в поїзді, вдаривши його черевиком.

Про це йдеться в новій книзі про королівську родину «Влада і палац», пише Reuters.

Коли їй було 16 чи 17 років, Камілла їхала поїздом до станції «Паддінгтон» у Лондоні, і незнайомий чоловік напав на неї. Боронячись, вона зняла черевик і вдарила нападника каблуком по геніталіях. Коли Камілла прибула до «Паддінгтону», то вказала на нападника поліцейському, і того заарештували.

Getty Images / «Бабель»

Автор книги, колишній королівський кореспондент Times Валентин Лоу сказав, що Камілла розповіла цю історію під час зустрічі з експремʼєром Борисом Джонсоном у 2008 році. Тоді був мером Лондону. Лоу сказав, що цю історію йому передав колишній директор з комунікацій Джонсона.

Камілла, яка багато років підтримувала благодійні організації та ініціативи, спрямовані проти сексуального і домашнього насильства та на допомогу жертвам, ніколи публічно не говорила про інцидент. Букінгемський палац відмовився коментувати цю історію.