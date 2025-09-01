У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку. Що відомо

Новини

Unsplash

У німецькому місті Фрідланд 31-річний мешканець Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя. Триває розслідування вбивства.

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

Як пояснили правоохоронці, нападник спочатку спробував приховати свій злочин — чоловік сам привів поліцейських до тіла дівчинки і заявив, що випадково знайшов його на платформі.

Втім, охоронці правопорядку знайшли докази, які підтверджують зворотне:

нападник був п’яний — у його крові зафіксували 1,35 проміле алкоголю;

на плечі загиблої був слід від сильного стискання.

У момент нападу дівчинка спілкувалась по телефону зі своїм дідусем, аж раптом той почув крик.

У відділку поліції підозрюваний почав поводитись агресивно, тому його перевели до психіатричної лікарні. Раніше він був під наглядом лікарів з діагнозом «параноїдальна шизофренія».

Відомо, що раніше чоловік неодноразово просив про притулок в Німеччині, втім отримав відмову й був депортований до Литви.

Між дівчинкою і кривдником не було встановлено жодного зв’язку.

Родина загиблої, яка втекла від війни в Маріуполі, зараз готується до похорону. Муніципалітет оголосив про глибокий траур громади й організував грошовий збір для постраждалої родини.