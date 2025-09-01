Помер художник-аніматор Радна Сахалтуєв. Він намалював «Острів скарбів» і «Пригоди капітана Врунгеля»

Новини

Український художник-аніматор Радна Сахалтуєв помер 31 серпня. Йому було 90 років.

Про це у фейсбуку повідомив кінокритик Сергій Тримбач.

Художник народився у 1935 році у Бурятії. У 20 років він вступив до Всесоюзного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. А після випуску у 1961 році потрапив за розподілом до Києва, де приєднався до кіностудії «Київнаукфільм». Більшість анімаційних робіт він створив з режисером Давидом Черкаським.

З-під його пензля вийшли такі мультфільми, як «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить», «Острів скарбів», «Як козаки у хокей грали» та багато інших.

У 1970—80-х Радна Сахалтуєв був одним із провідних художників сатиричного журналу «Перець» і брав участь в оформлені багатьох інших журналів.