В Афганістані стався потужний землетрус: загинуло 622 людини, півтори тисячі — поранені

В Афганістані стався масштабний землетрус, внаслідок якого загинуло 622 людини, понад 1 500 — травмовані. Станом на ранок 1 вересня рятувальні операції тривають — гелікоптери розшукують поранених та доправляють до лікарень.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє місцева влада, найбільше жертв унаслідок землетрусу зафіксовано в провінції Кунар. Крім того, підземні поштовхи відчувалися в регіонах Нангархару, Лагману, Кабулу та Хайбер-Пахтунхви.

Епіцентром землетрусів визначили місто Джелалабад. Також рятувальники зʼясовують ситуацію у віддалених районах.

Спочатку землетрус мав магнітуду 6,0, пізніше були зафіксовані ще два афтершоки — магнітудою 5,2 та 4,7.

Цей землетрус став найсмертоноснішим в Афганістані з червня 2022 року, коли поштовхи магнітудою 6,1 забрали життя щонайменше 1 000 людей.

Місяць тому землетрус стався і в Тихому океані. Підземний поштовх магнітудою 8,8 найбільше зачепив російські Камчатку й Сахалін — там зафіксували хвилі висотою 3—4 метри. Землетрус пошкодив деякі будівлі.

Автор: Софія Бакун