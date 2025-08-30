Колишнього українського гросмейстера позбавили звання через шахрайство

Новини

Колишнього українського шахіста Кірілла Шевченка, який отримав румунське спортивне громадянство, позбавили звання гросмейстера.

Про це пишуть Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) та «Суспільне».

Комісія з чесної гри ФІДЕ виграла апеляцію щодо справи Шевченка про шахрайство на турнірі в Іспанії. Організація анулювала його титул гросмейстера, яким шахіст володів з 2017 року.

У жовтні 2024 року Шевченка дискваліфікували з чемпіонату Іспанії з шахів через підозру в шахрайстві. Він сховавав телефон у вбиральні й відкривав на ньому шаховий ресурс Lichess. Під час розслідування шахист зізнався, що сховав телефон, але заперечив, що шахраював, або що його дії вплинули на гру.

У березні 2025 року Кірілла відсторонили від участі в шахових турнірах і перебуванні на них строком на три роки (з яких рік умовно), після розгляду справи в дисциплінарно-етичному комітеті ФІДЕ.

Термін дії дискваліфікації до 18 жовтня 2026 року зберігся. Також у рішенні йдеться, що санкція не має на меті перешкодити Шевченку отримувати дохід як особистому тренеру, вчителю чи інструктору з шахів за умови, що він не буде виступати капітаном або допомагати будь-якому гравцеві чи команді під час офіційних шахових турнірів.