Мер Рені потрапив у ДТП. Є загибла

Новини

Мер міста Рені Одеської області Ігор Плєхов потрапив в автомобільну аварію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Поліція повідомляла, що 30 серпня на трасі між селами Введенка і Світлодолинське Одещини 53-річний водій позашляховика Lexus злетів у кювет і перекинувся.

Внаслідок аварії загинула 72-річна пасажирка. Водія та пʼятирічного хлопчика швидка доставила до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

Медіа «Думська» пише, що загибла — мати Плєхова, а пʼятирічний хлопчик — його син (оновлено о 19:30).