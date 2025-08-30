Мер Рені потрапив у ДТП. Є загибла
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Мер міста Рені Одеської області Ігор Плєхов потрапив в автомобільну аварію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.
Поліція повідомляла, що 30 серпня на трасі між селами Введенка і Світлодолинське Одещини 53-річний водій позашляховика Lexus злетів у кювет і перекинувся.
Внаслідок аварії загинула 72-річна пасажирка. Водія та пʼятирічного хлопчика швидка доставила до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка перевірять на стан спʼяніння.
Медіа «Думська» пише, що загибла — мати Плєхова, а пʼятирічний хлопчик — його син (оновлено о 19:30).
- Ігор Плєхов обіймає посаду міського голови Рені з 2015 року. У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд засудив його до 9 років увʼязнення за одержання $50 тисяч хабара. Однак він подав апеляцію.