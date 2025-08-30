У Львові вбили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Що відомо (доповнено)

Новини

У Львові вбили ексголову Верховної Ради та чинного народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія. Стрільця розшукують.

Про вбивство політика спершу написала Нацполіція, а джерела «Бабеля» підтвердили його імʼя.

У поліції не називали імені, але уточнили, що загиблий — 1971 року народження (як і Парубій).

За даними поліції, близько опівдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Джерела «Бабеля» кажуть, що на місці злочину знайшли сім гільз. Наш співрозмовник додав, що постріли зробила людина, одягнена як курʼєр служби доставки.

Оновлено о 12:46. Особу загиблого підтвердили очільник Львівської ОВА Максима Козицький та президент Володимир Зеленський. За словами Козицього, Парубій помер до приїзду медиків. Стрільця розшукують.

Доповнено о 13:50. У Львові оголосили спецоперацію «Сирена», правоохоронці почали розслідування вбивства.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. У політиці він з 1990 року, коли обрався депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним з засновників Соціал-національної партії України, перейменованої у 2004 у Всеукраїнське обʼєднання «Свобода».

З 2007 року і понині був народним депутатом Верховної Ради. Вперше обрався від блоку «Наша Україна — Народна самооборона», пізніше від «Батьківщина». У нинішньому скликанні був представником «Європейської солідарності».

Після Революції гідності і втечі Віктора Януковича Андрія Парубія призначили секретарем Ради нацбезпеки та оборони, посаду обіймав з лютого по червень 2014 року.

У 2016 році став головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, який очолив уряд. Був на цій посади до серпня 2019-го.