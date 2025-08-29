«Ми зараз у гіршому становищі, ніж були до самітів». Світові медіа про російсько-українську війну 29 серпня

Новини

«Бабель»

Механізмів ефективного стримування Росії поки недостатньо — це продемонструвала масована атака на Київ, найжорстокіша за час після саміту Трампа й Путіна на Алясці, пише The Washington Post. Видання згадує, зокрема, про зруйновану житлову пʼятиповерхівку в Києві, де загинули десятки людей.

Юра Занько, якому 27, привів на місце події свою шестирічну доньку Маргариту, щоб вона могла побачити, що відбувалося, поки вони ночували в підвалі. «Путін не хоче зупиняти війну найближчим часом, — сказав він. — Я хотів показати доньці, що сталося, і що ми маємо бути обережними». Маленька дівчинка міцно тримала свою фіолетову плюшеву іграшку Стіча й обіймала тата.

У більшій частині столиці бізнес продовжує працювати у звичайному режимі, йдеться в матеріалі. Робітники підмітали скло й прибирали сміття з вулиці, де розташоване представництво ЄС. Перукарі мили, стригли й сушили феном волосся в популярному салоні, який залишився без вікон і дверей. Сем Шустер, 28-річний американець, який входить до ради директорів салону, сказав, що жоден клієнт не скасував своїх записів. «У нас були клієнти о 9 ранку, коли в небі ще літав попіл», — сказав він. І додав, що Росія, можливо, «демонструє силу» як переговорну тактику, але, як завжди, за це «платять цивільні».

60-річний Олександр Подставкин удар пережив, але, ймовірно, вже не зможе повернутися до своєї квартири, бо вона сильно пошкоджена. Журналіст знайшов його надворі — чоловік тримав у руках невелику клітку, в якій жила його руда кішка Мурка. Вдень у четвер рятувальники допомогли йому зайти в будинок — він знайшов її під ліжком. Олександр сказав, що сподівався на позитивні результати зустрічі Трампа з Путіним. «Ми молилися, спостерігали за зустріччю і сподівалися, що настане мир», — сказав він. На запитання, чи він досі на це сподівається, чоловік знизав плечима: «Надія вмирає останньою».

Колумніст Bloomberg Андреас Клут критикує підхід США щодо підтримки України, порівнюючи ситуацію з тим, як Америка десятиліттями підтримувала Тайвань. Він цитує Філіпа Гордона, радника Камали Гарріс з питань зовнішньої політики, який вважає, що саміти за участю Трампа не дали жодних результатів. Путін не відчув обіцяних жорстких наслідків, а в Європі досі не розуміють, на що можна сподіватись від США. Навіть якщо безпосередньою метою Трампа було просто організувати побільше зустрічей — схоже, що цей план теж зазнав невдачі. «Ми зараз у гіршому становищі, ніж були до самітів», — каже Гордон.

Він пропонує використати Закон про відносини з Тайванем як модель для України. Цей закон у 1970-х встановив принцип стратегічної невизначеності: США не давали прямих гарантій Тайваню, але зобов’язувалися озброювати його і реагувати на спроби насильницького захоплення. Це стримувало Китай, не провокуючи відкритий конфлікт, однак було достатньо абстрактним, щоб перешкодити Тайваню проголосити незалежність. Гордон вважає, що за допомогою певних змін США могли б застосувати цю формулу до Києва — на основі угоди про безпеку, яку вони вже підписали з Україною торік. Це значно кращий варіант, ніж стратегічна ясність руху MAGA, де вважають, що США припинять підтримку України.

