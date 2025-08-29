Український інститут книги відкрив онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами

Новини

Український інститут книги (УІК) запустив онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами. Ініціатива покликана сприяти популяризації української культури за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УІК.

Перелік з понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступний для перегляду. У ньому є твори Івана Багряного, Івана Котляревського, Оксани Забужко, Артема Чеха, Марії Матіос та інших українських авторів.

Користувачі можуть фільтрувати видання за мовою та знаходити літературу, доступну для іноземних читачів їхньою рідною мовою.

У наповненні бази активну участь взяли письменниця та популяризаторка української мови Наталя Мисюк, менторка та керівниця проєктів Ірина Удовенко, а також колектив української книгарні в Празі «Вуса Шевченка». Каталог видань оновлюється.

База також містить книжки, видані завдяки програмі Translate Ukraine, яку УІК реалізує з 2020 року для підтримки перекладів.

Новий інструмент стане у пригоді культурним та освітнім інституціям, посольствам, культурним центрам, організаторам міжнародних подій, бібліотекам, книгарням, викладачам і промоутерам читання.