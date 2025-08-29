Атака росіян на український корабель ВМС: кількість загиблих зросла до двох

Новини

Кількість загиблих через російську атаку 28 серпня на один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ зросла до двох. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це в етері марафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

«Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька», — сказав він.

За його словами, ще кілька військовослужбовців отримали поранення, але більшість екіпажу переважно перебуває ще з учорашнього дня у безпеці.

Російське Міноборони раніше заявило, що в гирлі річки Дунай вони атакували розвідувальний корабель «Сімферополь» ВМС України. Росіяни стверджують, що корабель затонув. Плетенчук не підтвердив і не спростував цю інформацію російських медіа.

«Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому подробиць більше жодних ми надати не можемо», — наголосив він.

За його словами, тривалість пошукових робіт спрогнозувати складно.

Росіяни заявляли, що вдарили по українському кораблю швидкохідним безекіпажним катером, тобто морським дроном.

Плетенчук каже, що РФ мала такі системи озброєння і до повномасштабного вторгнення, і також намагалася використовувати їх під час великої війни. Тому, за словами речника, це не є чимось новим.

Новина доповнюється...