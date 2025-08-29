Повітряні сили: ППО знешкодила більшість російських дронів вночі 29 серпня. Скільки було цілей

Новини

У ніч на 29 серпня російська армія атакувала Україну 68 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Так, ППО знешкодила 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Ще 22 БпЛА влучили у 9 місцях на Донеччині та Дніпропетровщині.