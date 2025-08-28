Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму $825 млн

Новини

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько $825 мільйонів.

Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Для України закуплять до 3 350 одиниць ракет ERAM та стільки ж модулів навігації, створених для протидії спуфінгу — це коли система чи пристрій отримує фальшиві навігаційні сигнали, які видають себе за справжні. У результаті ракети, дрони чи літаки можуть помилково визначати своє місцерозташування й відхилятися від заданого маршруту.

Видання Defence Express пояснювало, що ERAM — це гібрид між авіабомбою та крилатою ракетою. Вона має такі характеристики: теоретична дальність польоту — 463 км, швидкість польоту — не менше 763 км/год, точність влучання — у межах 10 метрів.

У пакет також входять контейнери, запчастини, обладнання, програмне забезпечення для озброєння та обладнання для його підтримки, тренувальне обладнання, навчання, логістична підтримка тощо.

Закупівлю цього озброєння профінансують Данія, Нідерланди і Норвегія. Також кошти залучать з американської програми Foreign Military Financing (FMF) — міжнародне військове фінансування.

У агентстві зазначають, що цей продаж відповідатиме зовнішньополітичним і національним інтересам США, бо посилить безпеку країни-партнера, яка відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного розвитку в Європі.