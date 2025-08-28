Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму $825 млн
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько $825 мільйонів.
Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.
Для України закуплять до 3 350 одиниць ракет ERAM та стільки ж модулів навігації, створених для протидії спуфінгу — це коли система чи пристрій отримує фальшиві навігаційні сигнали, які видають себе за справжні. У результаті ракети, дрони чи літаки можуть помилково визначати своє місцерозташування й відхилятися від заданого маршруту.
Видання Defence Express пояснювало, що ERAM — це гібрид між авіабомбою та крилатою ракетою. Вона має такі характеристики: теоретична дальність польоту — 463 км, швидкість польоту — не менше 763 км/год, точність влучання — у межах 10 метрів.
У пакет також входять контейнери, запчастини, обладнання, програмне забезпечення для озброєння та обладнання для його підтримки, тренувальне обладнання, навчання, логістична підтримка тощо.
Закупівлю цього озброєння профінансують Данія, Нідерланди і Норвегія. Також кошти залучать з американської програми Foreign Military Financing (FMF) — міжнародне військове фінансування.
У агентстві зазначають, що цей продаж відповідатиме зовнішньополітичним і національним інтересам США, бо посилить безпеку країни-партнера, яка відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного розвитку в Європі.
- WSJ ще 24 серпня писала з посиланням на двох американських чиновників, що в середині серпня Білий дім схвалив продаж 3 350 ракет ERAM — вони мають прибути до України приблизно за шість тижнів. Газета також писала, що Пентагон усе ще повинен дозволити Україні використовувати ERAM.
- Про ERAM уперше публічно повідомили у липні 2024 року. У повідомленнях того часу писали, що США розробляють цю зброю спеціально для України, а замовником були вказані ВПС США.
- Що стосується виробництва, журналісти називають прогнозований обсяг виробництва до 1 000 ERAM на рік. Це говорить про те, що постачання вже обіцяних понад 3 тисяч одиниць може зайняти кілька років.