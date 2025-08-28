Петиція про заборону друку і продажу російськомовних книжок набрала необхідну кількість підписів

Новини

Петицію про заборону друку і розповсюдження російськомовних книжок на правовому рівні підписали 25 тисяч українців. Стільки треба для її розгляду в уряді.

Про це стало відомо на сайті Кабінету міністрів.

«Петиція є закликом до поширення національної ідеї та захисту від культурної експансії з боку Російської Федерації», — зазначив ініціатор петиції, письменник і військовий Ігор Снятинчук.

Автор закликав Кабмін внести такі зміни у законодавство:

обмежити друковані та електронні видання російською мовою, не більше ніж 0,01% від загального накладу;

заборонити поширення російськомовних видань на території України, а також участь просуванні такої продукції, яка створена українцями, на міжнародних книжкових ярмарках від імені України;

заборонити видавати та перевидавати твори російських авторів, а також країн — союзників держави-агресора;

ввести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу та посилити контроль за діяльністю видавництв і друкарень;

запровадити експертну перевірку книжкової продукції на наявність пропаганди та проросійських поглядів автора.

«Ми повинні твердо та рішуче захищати наш інформаційний і культурний простір. Обмеження російськомовної друкованої продукції в Україні — необхідний крок для перемоги в гібридній війні та шлях до того, щоб нинішня ситуація не повторилася в майбутньому. Не дозволимо повторити вторгнення. Усунемо передумови для цього вже зараз!» — закликає Снятинчук.



Петицію подали ще 28 травня. Необхідну кількість підписів вона набирала протягом трьох місяців. Цікаво, що потрібні 25 тисяч голосів українцям вдалося назбирати в останній день.

Тепер пропозицію розгляне уряд.