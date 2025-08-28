Японське місто пропонує обмежити використання смартфонів на дві години щодня

Новини

Tim Robberts / Getty Images

Містечко в центральній Японії хоче обмежити використання смартфонів для всіх своїх мешканців до двох годин на день. Це викликало жваві дебати щодо залежності від гаджетів.

Про це повідомляє ВВС.

Ця пропозиція — перша в Японії. У ній пропонують, щоб учні початкової школи припинили користуватися гаджетами до 21:00, а старші учні та дорослі — до 22:00.

На початку цього тижня її внесла на голосування муніципальна влада містечка Тойоаке в префектурі Айті. Зараз її обговорюють законодавці. Якщо вони її схвалять, то правило набуде чинності у жовтні.

Мер Тойоаке заявив, що пропозиція має на меті заохотити мешканців краще керувати своїм часом перед екранами гаджетів. Він додав, що за її виконанням не будуть суворо стежити та не буде жодних штрафів за її порушення. Дотримуватись цього правила можна буде лише поза роботою та навчанням.

Він додав, що використання смартфонів не для розваг, наприклад для онлайн-навчання, тренування для кіберспортивних турнірів чи перегляд відео під час приготування їжі чи тренувань не будуть враховувати у ці дві години.

За даними японського новинного видання Mainichi, під час консультацій понад 120 мешканців зателефонували та написали електронні листи місцевій міській владі. Більшість з них були незадоволені пропозицією. Деякі, однак, висловили підтримку законопроекту.

Багато хто висловив своє обурення щодо пропозиції в соціальних мережах, а один користувач сказав, що за дві години «навіть не можна прочитати книгу чи подивитися фільм», повідомляє Japan Times.

«Двогодинне обмеження це лише рекомендація для заохочення громадян — заявив мер Тойоаке Масафумі Кокі. — Це не означає, що місто обмежуватиме права своїх мешканців чи нав’язуватиме обов’язки».

Мер сподівається, що це стане можливістю для кожної родини подумати та обговорити час, проведений за смартфонами, а також час доби, коли ці пристрої використовуються.

Він сказав, що визнає смартфони «корисними та незамінними у повсякденному житті», але зазначив, що деякі учні пропускають школу, бо відмовляються виходити з дому без телефону.