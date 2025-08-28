Опитування: Дві третини американців песимістичні щодо можливості швидкого миру між Україною та Росією

Новини

Andre Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

Дві третини американців песимістично налаштовані щодо можливості досягнути угоди про припинення війни між Росією та Україною. Хоча песимізм вияляють всі політичні групи, республіканці (57%) менш песимістичні, ніж демократи (78%) і незалежні (69%).

Такі результати демонструє соціологічне опитування Gallup, проведене 1—15 серпня, напереродні зустріччі президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці та з президентом Зеленським і європейськими лідерами в Білому домі.

Gallup

Скептицизм щодо мирної угоди зумовлений тим, що американці продовжують вважати, що повномасштабна війна в Україні зайшла в глухий кут: 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% — Україна.

Перед зустрічами Трампа з главами України і Росії 26% американців були дуже стурбовані, а 52% — дещо стурбовані тим, що США та їхні союзники не зможуть домовитися щодо угоди про припинення війни.

Американці також дуже стурбовані, чи буде справедливим будь-яке врегулювання, досягнуте завдяки переговорам, і чи Росія поважатиме таке врегулювання: 73% стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, 87% стурбовані, що Росія порушить умови будь-якої угоди про припинення війни.

Gallup

Натомість, відносно мало американців хвилюються, що мирна угода буде занадто вигідною для України або що Україна порушить умови такої угоди.

Американці розділенні щодо підтримки України в поверненні територій

Американці здебільшого розділилися в думках щодо того, який із двох підходів мають застосувати США для сприяння припиненню війни. Незначна більшість — 52% — хоче, щоб США підтримали Україну в поверненні втрачених територій, навіть якщо це означає тривалу війну. А 45% підтримують спробу США швидко припинити бойові дії, навіть якщо це означає, що Україна має відмовитися від частини своїх земель.

Gallup

Коли почалося повномасштабне вторгнення, дві третини американців підтримували ідею, щоб США допомогали Україні в поверненні її території стільки, скільки потрібно. Хоча сьогодні такої думки дотримується менше людей, ця точка зору була більш поширеною в усіх опитуваннях, окрім одного, проведеного в грудні 2024 року, коли американці розділилися порівну.

Прихильники основних політичних партій США займають протилежні позиції щодо питання, як США повинні допомогти завершити війну. Більшість республіканців виступають за швидке завершення війни, а більшість демократів хочуть допомогти Україні повернути втрачені території.

Погляди демократів майже не змінилися з початку війни. Щонайменше 69% послідовно виступають за допомогу Україні у поверненні її території. Поточне опитування говорить про 80%.

Gallup

На початку повномасштабної війни республіканці були розділені в думках, але з часом вони продемонстрували чітке зміщення в бік швидкого завершення війни, причому ці зміни відбулися протягом останнього року. Наразі 69% республіканців хочуть, щоб США допомогли завершити війну якомога швидше. Це незначне зниження із 77% у березні та 74% у грудні.

Багато хто вважає, що США роблять недостатньо для допомоги Україні

Загалом 46% американців кажуть, що США роблять недостатньо для підтримки України. Це найвищий показник за три роки. Решта респондентів приблизно порівну розділилися між тими, хто вважає, що США роблять забагато (25%), і тими, хто вважає, що США роблять достатньо (27%). Демократи переважно кажуть, що США роблять недостатньо, тоді як республіканці розділилися між тим, що США роблять достатньо або забагато.

З моменту приходу адміністрації Трампа до влади більше демократів (77%, порівняно із 48% у грудні) та незалежних (44%, порівняно з 32%) заявили, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні.

Gallup

Водночас менше республіканців кажуть, що США роблять забагато (40%, порівняно із 67%), і більше кажуть, що вони роблять достатньо (42%, порівняно з 20%).