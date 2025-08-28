Атака росіян по Києву. Кількість жертв зросла, пошкодження у всіх районах міста

Новини

Станом на 14:51 у Києві відомо про 18 загиблих через російську атаку в ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед загиблих четверо дітей. Останні дані щодо постраждалих ДСНС публікувала об 11:32 — тоді їх було 38.

У КМВА заявили про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксують у всіх районах міста в 33 місцях. На 18 локаціях працюють рятувальники.

Зокрема, лише в Голосіївському районі постраждали близько 80 будинків. На кількох локаціях зникло газопостачання та світло.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що особливістю російської повітряної масованої атаки 28 серпня була значна кількість ракет, дві з яких влучили в житловий будинок у Києві.

Реакція ЄС на атаку

На атаку, яка зачепила офіс місії ЄС в Україні, зреагували в Брюсселі — викликали посла РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена обстрілом української столиці, який назвала «найсмертоноснішим з липня».

За її словами, дві російські ракети поспіль, з інтервалом 20 секунд, влучили на відстані 50 метрів від делегації ЄС. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Фон дер Ляєн пообіцяла незабаром представити 19-й санкційний пакет і просувати роботу над замороженими активами РФ, щоб використати їх для військової допомоги Україні та її відбудови.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України «глузуванням з мирних зусиль» і повідомила про виклик посла РФ у Брюсселі.

«Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі», — написала Каллас у Х.