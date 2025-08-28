Військовий парад у Китаї відвідають лідери 26 країн — серед них Путін і Кім Чен Ин

Новини

На військовий парад у Пекіні, присвячений річниці капітуляції Японії в Другій світовій війні, 3 вересня приїдуть 26 іноземних глав держав і урядів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву МЗС Китаю.

Серед запрошених — очільник Кремля Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Востаннє Кім Чен Ин навідувався в Китай шість років тому, у 2019 році.

Як зауважує Reuters, на параді не буде жодного західного лідера, за винятком премʼєра Словаччини Роберта Фіцо.

У заходах також візьмуть участь лідери та глави урядів Камбоджі, В’єтнаму, Лаосу, Індонезії, Малайзії, Монголії, Пакистану, Непалу, Мальдів, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Ірану, Республіки Конго, Зімбабве, Сербії, Словаччини, Куби та М’янми.

У цей день на площі Тяньаньмень перед президентом Сі Цзіньпіном, іноземними високопосадовцями та вищими керівниками Китаю пройдуть десятки тисяч військових.

Reuters зазначає, що цей парад стане одним із найбільших у Китаї за останні роки. На ньому планують продемонструвати новітнє озброєння, зокрема, винищувачі, системи протиракетної оборони та гіперзвукову зброю.