Вночі ворог здійснив комбіновану атаку по Києву. Що відомо (доповнено)

У ніч на 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував БпЛА типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

Станом на 11:00 відомо про 14 загиблих, серед них троє дітей 2, 14 та 17 років.

За даними ДСНС на 9:47, постраждали 45 людей. Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко писав, що серед них щонайменше пʼять дітей від 7 до 17 років. На місцях ударів продовжують рятувальні роботи.

За словами Ткаченко, відомо про пошкодження в понад 20 місцях у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі ворог прямим влучанням знищив частину 5-поверхівки з першого по пʼятий поверх . Під завалами перебувають люди.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, загорілись автівки. Десятки автівок постраждали в кількох місцях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок.

У Шевченківському районі постраждали нежитлові будівелі, офіси, автівки.

У Голосіївському районі сталося займання в кількох місцях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

Також є пошкодження в Деснянському та Оболонському районах.

У центрі Києва пошкоджений торгівельний центр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що від атаки постраждала будівля місії Європейського Союзу в Україні (оновлено о 9:50).

Для гасіння пожеж рятувальники залучають авіацію.