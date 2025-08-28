Що союзники мають гарантувати Україні, щоб не повторити катастрофу Будапештського меморандуму. Світові медіа про війну 27 серпня

Новини

Про те, що для міцного миру Трампу потрібно правильно визначити порядок переговорів, пише у Foreign Affairs Майкл Макфол, професор політології у Стенфордському університеті й експосол США в Росії. Його інтуїція, що угода вимагатиме обміну територіями та гарантій безпеки, правильна: Путін припинить війну, лише якщо відчує, що здобув шматок української території, а Зеленський не поступиться без надійних гарантій безпеки. Але спроба Трампа вести переговори з усіма одночасно є помилковою, вважає видання. Потрібні два окремі раунди: спершу — угода щодо гарантій безпеки між Україною, США та Європою, а відтак — переговори Зеленського і Путіна щодо територій.

Переговори будуть дуже складними, переконаний Макфол. Путіну доведеться відмовитися від вимог до Києва залишити підконтрольні ЗСУ на сьогодні території Донеччини. Зеленський не може формально поступитися Росії землею — це було б політичним самогубством і навіть могло б спровокувати державний переворот. Єдиним можливим компромісом може стати тимчасова фактична втрата територій із зобов’язанням добиватися їхнього повернення лише мирним шляхом. Проте навіть такий варіант несе величезні політичні ризики для Зеленського, адже більшість українців не підтримують поступки перед Росією. Щоб переконати Зеленського погодитися, Трамп має запропонувати Україні негайні суттєві гарантії безпеки.

Найнадійнішим варіантом для України було б членство в НАТО, адже Росія ніколи не атакувала країни альянсу. Проте Трамп уже виключив цю можливість із переговорного порядку денного — тому найбільш реалістичним виходом є угода про гарантії безпеки між Україною та «Коаліцією охочих», до якої мають увійти США і ключові європейські держави. Вони мають узяти на себе два зобов’язання: допомогти зробити українську армію найпотужнішою в Європі та офіційно погодитися, що напад на Україну буде розцінений як напад на всіх учасників коаліції. Щоб ці гарантії не були лише на папері, потрібне реальне військове підкріплення: розміщення європейських військ на території України та передислокація американських винищувачів та іншої зброї до Польщі й Румунії, ближче до українських кордонів.

На думку Майкла Макфола, Росія не має брати участі у цих переговорах: це повторило б катастрофу Будапештського меморандуму, а також показало б слабкість НАТО й фактично означало б визнання, що Україна належить до сфери впливу Путіна. Європейські та американські гарантії потрібно надати без згоди Москви, впевнений Макфол — як це робили історично при створенні НАТО та його розширенні. Вашингтон і Європа не просили у Сталіна дозволу на створення НАТО в 1949 році.

Макфол зазначає, що переговори про гарантії безпеки потрібно завершити до того, як Зеленський погодиться на фактичну тривалу окупацію частини українських територій. Деталі такої угоди можуть залишатися в секреті до завершення переговорів між Путіним і Зеленським щодо кордонів, але оголосити їх слід одразу після встановлення нової лінії розмежування.

