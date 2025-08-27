У США протестувальники захопили офіс президента Microsoft. Усе через імовірну співпрацю компанії з Ізраїлем

Новини

У США, в місті Редмонд (штат Вашингтон) правоохоронці 27 серпня заарештували сімох людей, які захопили офіс президента Microsoft Бреда Сміта під час протесту на тлі імовірної співпраці компанії з Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це пише Associated Press.

Усе почалося з того, що The Guardian написав про те, що Армія оборони Ізраїлю використовувала Azure — основну хмарну платформу Microsoft — для підтримки атак на палестинські цілі. Зокрема, там зберігали телефонні дані, отримані через масове стеження за палестинцями в Газі та на Західному березі.

Після цього Microsoft заявила, що найняла незалежну юридичну фірму для розслідування цих звинувачень, але наголосила, що умови користування забороняють так використовувати цю хмарну платформу.

Після цього почалися акції протесту. Серед затриманих у вівторок були нинішні й колишні співробітники Microsoft, заявила протестна група No Azure for Apartheid. Під час брифінгу очільник Microsoft Бред Сміт підтвердив, що двоє із затриманих — співробітники Microsoft.

Протестувальники зробили заяву, у якій пояснили свої дії як «спротив активній участі Microsoft у геноциді палестинців».

«Є багато речей, які ми не можемо змінити у світі, але ми робитимемо все, що можемо й повинні. Передусім ми стежимо за тим, щоб наші принципи у сфері прав людини та умови користування виконувалися всюди і всіма клієнтами у світі», — сказав Бред Сміт журналістам після арештів.