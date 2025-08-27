Партія «Наш край» заявила про саморозпуск. Усі партійні кошти передадуть ЗСУ

Новини

"Наш край" / Facebook

Політична партія «Наш край» 27 серпня оголосила про саморозпуск через «критичну репутаційну шкоду». Перед цим Верховний суд дозволив її діяльність.

Про це йдеться у зверненні однопартійців та депутатів партії.

Рішення про саморозпуск ухвалили на позачерговому 40-му з’їзді партії. Там назвали цей крок «непростим, але зрілим та політично відповідальним» та наголосили, що попри перемогу партії у судах, їй завдали «критичної репутаційної шкоди».

У політсилі зазначили, що з перших днів повномасштабної війни 926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось «ні одного вислову на користь РФ».

«Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання», — йдеться в заяві партії.

У «Нашому краї» також додали, що партія налічувала 10 тисяч членів, а в місцевих радах її представляли майже 1 700 депутатів.

Політична сила закликала всіх партійців, депутатів і своїх прихильників «продовжувати чесно виконувати свої обов’язки» до наступних виборів.

Усі залишкові кошти з партійних рахунків пообіцяли спрямувати на потреби Збройних сил України. За словами співголови партії Олександра Мазурчака, йдеться про суму близько 1 млн грн.

Що відомо про партію «Наш край»

Партію офіційно зареєстрували ще у 2011 році під назвою «Блокова партія». Через три роки її перейменували у «Наш край». За даними руху «Чесно», політичну силу створили переважно вихідці раніше забороненої проросійської Партії регіонів.

«Наш край» неофіційно ще називали «партією мерів», оскільки від неї було обрано чимало міських голів на виборах 2015 року.

На місцевих виборах 2020 року партія отримала 1 937 мандатів у місцевих радах, посівши сьоме місце.

У 2024 році Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії. Перед цим Служба безпеки України повідомила, що окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України.

За даними СБУ, вони поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі з функціонерів перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію.

У 2025 році Верховний суд скасував рішення про заборону «Нашого краю».