Кіберфахівці виявили перший компʼютерний вірус, який використовує штучний інтелект

Getty Images

Фахівці ESET Research Labs виявили шкідливу програму, яка використовує штучний інтелект для своєї роботи. Це перший відомий вірус такого типу. Дослідники назвали його PromptLock.

Про це вони повідомили у соцмережі Х.

Для роботи вірус використовує одну з моделей компанії OpenAI з відкритим вихідним кодом — gpt-oss-20b. Вірус містить незмінні промпти, які він надсилає локальній ШІ-моделі. У відповідь та в режимі реального часу генерує скрипти, що сканують файлову систему зараженого пристрою, відбирають потрібні дані, а потім викрадають або шифрують їх.

В ESET зазначають, що скрипти, які застосовує PromptLock, не потребують адаптації під операційну систему та однаково працюють у Windows, Linux і macOS.

Фахівці підкреслюють, що наразі PromptLock більше схожий на прототип вірусу. Це видно з простого шифрування файлів і того, що частина функцій програми, як-от видалення даних, ще не працює. Крім того, ESET не виявила ознак масового поширення вірусу.

Експерти повідомили, що в одному з промптів використовують адресу біткоїн-гаманця, який може бути пов’язаний із Сатосі Накамото — псевдонімом творця біткоїна, чию особу досі не розкрили. Журналісти припускають, що це заглушка — тимчасовий елемент, який згодом замінять на постійний.