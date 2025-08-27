Правнук Івана Франка помер у день народження свого прадіда

Новини

У ніч на 27 серпня помер правнук українського поета Івана Франка Петро Галущак. У цей день 1856 року народився його прадід.

Про це повідомили в департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Петро Галущак помер після тривалої тяжкої недуги на 77-му році життя.

Упродовж життя він популяризував спадщину свого прадіда Івана Франка. У департаменті Львівської ОВА додають, що він став живим втіленням гасла «І Ти — Франко! І Ми усі — Франки!».

«Його діяльність була пронизана любов’ю до України, культури та пам’яті», — підкреслюють в ОДА.

У музеї «Дім Франка» також розповіли, що за життя Петро Галущак брав участь у багатьох заходах музею, проводив там авторські екскурсії, а також сприяв поповненню фондів «Дому Франка».

Що відомо про правнука Івана Франка

Петро Галущак є сином Іванни (Асі) Франко — дочки Петра Франка й онучки Івана Франка. Він народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у Львівському політехнічному інституті на факультеті автоматики за фахом «Інформаційно-вимірювальна техніка».

Петро працював інженером-конструктором на «Термоприладі». А після служби в радянській армії — старшим інженером в Інституті геології та геохімії горючих копалин Академії наук УРСР.

У 1988 році одружився з Олесею Ярош. У подружжя шестеро синів. Петро Галущак брав участь у роботі громадських організацій. Зокрема, він був одним із засновників та заступником голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».