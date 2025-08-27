Через російські атаки понад 100 тисяч українських домогосподарств залишилися без світла
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Telegram / ДСНС
У ніч на 27 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. Понад 100 тисяч домогосподарств у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях залишилися без світла.
Про це повідомиляють президент Зеленський і Міністерство енергетики.
Через атаку по Сумах усі обʼєкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення. Сьогодні воду подаватимуть з пониженим тиском і за графіком: з 5:00 до 10:00 і з 18:00 до 22:00. Місто теж частково знеструмлене, тому не курсують тролейбуси.
Ворог також атакував енергетичні та газотранспортні обʼєкти на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.
- 26 серпня росіяни зруйнували будівлю збагачувальної фабрики ДТЕК на Донеччині. Підприємство забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Його робота повністю паралізована, збагачувальні потужності непридатні до роботи. Персонал фабрики не постраждав.