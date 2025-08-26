Виплати ВПО продовжили ще на пів року, але змінили деякі умови

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з найбільш вразливих категорій продовжили ще на 6 місяців — до лютого 2026 року. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів 26 серпня.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Так, виплати продовжили людям з інвалідністю І—III групи, сімʼям з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімʼям, у складі яких лише непрацездатні особи.

Уряд запровадив і деякі зміни для тих ВПО, хто бажає отримати допомогу. Зокрема, тепер, якщо на депозитному рахунку є більш як 100 тисяч гривень, це не стане перешкодою для отримання допомоги дітям-сиротам, дітям без батьківського піклування та тим, хто тимчасово живе в родичів, знайомих, у прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу.

Також відтепер, якщо працездатна особа, яка не має роботи, зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна у період 6 місяців після припинення виплати допомоги, або влаштувалась на роботу, то виплата їй допомоги поновлюється.

З 1 листопада 2023 року допомога призначається на 6 місяців на сімʼю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сімʼї з розрахунку на кожного члена родини. Для осіб з інвалідністю та дітей ця сума становить 3 000 грн, для інших — 2 000 грн.