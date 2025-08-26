Обстріл РФ знеструмив шахти Добропільської громади — 148 гірників залишаються під землею

Новини

Через обстріл російської армії знеструмлені шахти Добропільської громади, що в Донецькій області. Відомо, що 148 гірників залишаються під землею.

Про це написав нардеп, голова Конфедерації вільних профспілок України, віцепрезидент Всеєвропейського обʼєднання профспілок Михайло Волинець.

Інших подробиць ні він, ні місцева влада наразі не повідомляли.

Новину доповнюватимемо, коли зʼявляться нові деталі.