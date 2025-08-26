Український нацгвардієць 5 діб з перерізаним горлом повз до українських позицій — і вижив

Новини

«Суспільне»

Український військовий, 33-річний нацгвардієць Владислав вижив після катувань російськими військами, які перерізали бійцю горло і скинули в яму. Чоловік зміг вибратись і пʼять діб повз до українських позицій.

Його історію розповідає «Суспільне».

Владислав із 17 серпня проходить лікування в медзакладі на Дніпропетровщині. У лікарню він потрапив у важкому стані: мав велику крововтрату, а рани почали загнивати.

Через поранення він не може говорити, але свою історію описав у щоденнику — її журналістам переказали дружина бійця Вікторія та брат Євген.

У полон чоловік потрапив кілька тижнів тому, коли його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська. За слів брата військового, побратимів Владислава, які першими потрапили в полон, жорстоко катували — виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс.

Владислав був останнім серед восьми бійців, кого російські військові скинули в яму — вони думали, що всі мертві. Дочекавшись, коли військові РФ пішли, Владислав перев’язав горло тканиною і майже пʼять діб повз до українських позицій.

«Він каже, що йому повезло з тим, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка, у нього ж руки були зв’язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку», — розповідає Вікторія.

Військовослужбовця вже прооперували. Лікарі зроблять все можливе, аби Владислав знову міг говорити.

Попри те, що пережив, Владислав уже думає про повернення на фронт, щоб помститися росіянам, каже його брат Євген.

Водночас додає, що найбільше чоловік зараз мріє побачити свою чотирирічну доньку.

За 11 років війни таке поранення серед військових у цьому медзакладі лікують вперше, каже гендиректор медзакладу Сергій.